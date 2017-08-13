Краснодар, 13 августа, 2017, 21:54 — ИА Регнум. 13 августа на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 6-го тура между командами «Краснодар» и «Амкар». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В середине первого тайма шведский плеймейкер Виктор Клаессон открыл счет сильным ударом в ближний угол — 1:0.

На 76-й минуте российский вингер Михаил Гащенков сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Краснодар"/"Амкар»)

Удары 9/14

Удары в створ 4/3

Владение 59%/41%

Фолы 7/10

На данный момент «Краснодар» поднялся на 5-е место, набрав 11 очков. «Амкар» остался на последней позиции с 2-мя очками.

Составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Жоаозиньо, Янбаев, Газинский, Клаессон, Ристич, Перейра, Каборе, Игнатьев.

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Сиваков, Идову, Конде, Комолов, Рязанцев, Бодул, Баланович.

Главный арбитр матча: Галимов.

Предупреждения: Костюков — 83, Нигматуллин — 90+2.

Голы: Клаессон 25 — 1:0, Гащенков 76 — 1:1.