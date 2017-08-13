«Амкар» вырвал ничью у «Краснодара»
Краснодар, 13 августа, 2017, 21:54 — ИА Регнум. 13 августа на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 6-го тура между командами «Краснодар» и «Амкар». Матч завершился со счетом 1:1.
В середине первого тайма шведский плеймейкер Виктор Клаессон открыл счет сильным ударом в ближний угол — 1:0.
На 76-й минуте российский вингер Михаил Гащенков сравнял счет — 1:1.
Статистика матча («Краснодар"/"Амкар»)
Удары 9/14
Удары в створ 4/3
Владение 59%/41%
Фолы 7/10
На данный момент «Краснодар» поднялся на 5-е место, набрав 11 очков. «Амкар» остался на последней позиции с 2-мя очками.
Составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Жоаозиньо, Янбаев, Газинский, Клаессон, Ристич, Перейра, Каборе, Игнатьев.
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Сиваков, Идову, Конде, Комолов, Рязанцев, Бодул, Баланович.
Главный арбитр матча: Галимов.
Предупреждения: Костюков — 83, Нигматуллин — 90+2.
Голы: Клаессон 25 — 1:0, Гащенков 76 — 1:1.