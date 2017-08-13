Донецк, 13 августа, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили обстрел города Докучаевск. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в оперативном командовании ДНР.

Анастасии Федоренко Докучаевск

«Подразделения ВСУ с направления Новотроицкого из БМП дважды осуществили обстрел города Докучаевск, — отметил представитель командования. — Повреждены жилые дома по улицам Ватутина, 11, кв. 36 и 53, ул. Ватутина, 13, кв. 47».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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