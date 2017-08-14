Киев, 15 августа, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Украинские автомобильные дороги ставят новые антирекорды в области собственного ремонта. Какие еще чудеса преподнесла наблюдателям транспортная сеть «незалежной», рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

«Кто будет сторожить самих сторожей?» Такой античный вопрос хочется вспомнить в связи с судьбой средств, выделяемых на ремонт автодорог. Прогрессирующие схемы разворовывания средств привели к удивительной ситуации, постигшей область ремонта автомобильных дорог — на этот раз, средства просто не смогли дойти до адресата. Контроль и мониторинг приводят к тому, что деньги физические не успевают быть освоенными. Что называется, проблема ремонта была решена путем остановки ремонта. Такая ситуация характерна для всей области ремонта автодорог, что подтвердила директор госпредприятия «Укрдоринвест» Елена Криворучко.

А вот железнодорожники Украины все-таки добились отставки скандально известного главы «Укрзализници» поляка Войцеха Балчуна. И хотя премьер-министр Гройсман и поблагодарил «варяга» за крупные позитивные сдвиги в железнодорожной области, немалую роль в его отставке сыграли постоянные информатаки, организованные украинскими чиновниками. В порядке социально поощряемого мазохизма в нечеловеческих условиях летних украинских железнодорожных маршрутов побывали министр инфраструктуры Владимир Омелян, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Генпрокурор Украины Юрий Луценко, правда, официально в поездах не катался, но тоже внес свою лепту в увольнение Балчуна, аргументируя это лавиной уголовных дел, открытых против сотрудников «Укрзализници». В общем нелегко сложилась судьба простого польского рокера, ставшего простым украинским министром.

Читайте подробности в статье: «Жарко в поезде? Вы стекла в вагоне снимите»: обзор инфраструктуры Украины

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