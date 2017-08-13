Москва, 13 августа, 2017, 20:55 — ИА Регнум. США крайне раздражены и находятся на грани нервного срыва. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков‏ на своей странице в соцсети Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«США крайне раздражены Россией, Китаем, КНДР, Ираном, Сирией, Венесуэлой, Афганистаном, Сев. потоком — 2… — пишет сенатор. — Сверхдержава на грани нервного срыва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа текущего года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах против Российской Федерации, Ирана и Северной Кореи.

В частности, новые ограничительные меры Вашингтона затрагивают энергетические проекты РФ, такие как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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