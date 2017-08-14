Пхеньян, 14 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Заявление Трампа об «огне и ярости», которых мир еще никогда не видывал, произнесенные им в сторону Северной Кореи, приближает мир к опасному конфликту. Как будет выглядеть вооруженный конфликт между США и КНДР, рассуждает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В ответ на американские угрозы КНДР заявила о подготовке четырех ракет средней дальности «Хвасон-12» к пуску по крупной военной базе США, находящейся в районе острова Гуам. Судя по всему, так называемая международная изоляция Северной Кореи привела к важному результату — обретению ею независимости от международного давления. Вместо того, чтобы привязать к себе бунтующее государство, международная общественность сделала все, чтобы потерять рычаги внешнего воздействия на него.

Теперь, по данным американской разведки, опубликованным 8 августа 2017 года в Washington Post, КНДР уже может обладать ядерными боеголовками в количестве до 60 штук. Кроме того, даже если планируемый удар США будет нанесен со 100% эффективностью, КНДР все еще будут обладать возможностью неядерного удара по союзникам США. Учитывая имеющиеся в арсенале КНДР 15 000 единиц ствольной артиллерии и до 5000 реактивных систем залпового огня, война, развязанная на Корейском полуострове, может стать настоящей мясорубкой. Перебросится ли пожар будущего конфликта на территорию России? Или этого удастся избежать?

Читайте подробности в статье: Какой будет война на Востоке России? США могут нанести удар по КНДР

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