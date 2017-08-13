Москва, 13 августа, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи очень близка к силовому конфликту. Об этом, как передает RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия».

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

"Насколько близко подошла ситуация <…>, — сказала Захарова. — Да, она подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа текущего года президент США Дональд Трамп призвал КНДР отказаться от угроз в адрес США, заявив, что в противном случае Пхеньян может столкнуться с «огнем и яростью, которых мир еще не видел никогда».

Трамп не уточнил, что он имел в виду, однако ряд аналитиков расценили слова лидера США как угрозу нанесения ядерного удара.

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