Москва, 13 августа, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Прохладная погода с грозами и порывистым ветром ожидается в ближайшее время в Москве. Об этом передает Гидрометцентр России.

ИА REGNUM Ливень в Москве

По данным синоптиков, 14 августа в столице пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха ночью понизится до 16−18 градусов. Днем воздух в городе прогреется до 24−26 градусов.

«Ветер ночью южный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы 12−17 метров в секунду, днем южный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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