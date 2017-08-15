Новосибирск, 15 августа, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Вопрос о памятниках, разделивший новосибирское общество, спровоцировал волну инициатив, начинающую отдавать чем-то нездоровым. Об этом в своей статье рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Альябьева.

Forum.gamer.com.tw Эксгибиционист

В числе прочих предложений обнаружилась идея поставить памятник извращенцу-эксгибицонисту, которого уже некоторое время не могут поймать местные правоохранители.

Все происходящее в информационной среде говорит о том, что «памятниковую» тему пора сворачивать. Стоит отметить мнение депутата Заксобрания Новосибирской области Вадима Агеенко, считающего, что памятники — это «символическая (зримая) фиксация большинством общества признания и уважения той или иной эпохи развития государства». А поскольку «внутренняя война» еще не закончена, то нет смысла и подводить ее итоги. Даже попытка выразить какое-либо нейтральное мнение все равно встретится с противодействием.

Какой же вывод можно из этого сделать? Только достижение разумности и здравого смысла может вывести российское общество из состояния «памятниковой войны». Разумность и здравый смысл — вот цель общества, желающего преодолеть внутренний раскол.

Читайте подробности в статье: От Сталина до эксгибициониста: Новосибирск погряз в идеях увековечивания

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