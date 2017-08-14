Тбилиси, 15 августа, 2017, 02:25 — ИА Регнум. В предвыборной гонке грузинские партии нещадно эксплуатируют девятую годовщину войны с Южной Осетией. Эти и другие пиар-ходы политикума Грузии в погоне за вниманием избирателя обсуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

ИА REGNUM Саакашвили

«Агрессивные действия России» стали притчей во языцех, не дающей покоя ни одной из грузинских политических партий. До невообразимого предела подняло риторику заявление министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давида Сергеенко, который обвинил правительство Саакашвили в развязывании войны в августе 2008 года. Сторонники Саакашвили из «Единого национального движения» устроили акцию у данного министерства, обнеся его колючей проволокой. Здесь можно видеть, как столкнулись два подхода к вопросу «деоккупации». Попытка Сергеенко назвать вещи своими именами натолкнулась на мнение тех, кто продолжает пребывать в области мифа о российской вине за случившееся.

В дело в ходе предвыборной компании идет всякий информационный повод, помимо годовщины августовских событий в Южной Осетии. Так, попытка заработать дополнительные очки выразилась в «массовом героизме» грузинских политиков, бросившихся помогать пожарным в устранении огня, охватившего склон горы Мтацминда в Тбилиси. Осуждение властей и советы пожарным так и сыпались из уст некоторых политиков. Хотя общеизвестно, что в экстренных ситуациях советчикам лучше было бы попридержать языки и не мешать работать профессионалам.

Эти и другие яркие моменты предвыборной бомбардировки умов приведены детально в статье: Предвыборные игры грузинской оппозиции

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