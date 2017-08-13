Киев, 13 августа, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен «освободить» Украину от «молдавских и донецких олигархов». Об этом сам политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

ИА REGNUM Саакашвили

«Иванишвили (экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили) боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси, — написал Саакашвили. — Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля текущего года власти Украины лишили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства. Решение было принято на основании того, что политик якобы предоставил недостоверные данные при подаче документов на вступление в гражданство Украины.

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