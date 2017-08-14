Вашингтон, 15 августа, 2017, 01:41 — ИА Регнум. 13 июля сего года во влиятельном журнале итальянских иезуитов La Сivilta Сatolica появилась статья, содержащая удивительные выводы о смычке, происходящей между определенными группировками американских католиков и протестантов. Каким образом оказалось возможным налаживание взаимопонимания между группами, которые исторически отличались взаимной непримиримой неприязнью, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Статья обращает внимание на то, что мифологизация американской политики постепенно приобретает манихейский характер, делящий мир на обители абсолютного добра и абсолютного зла. Таким образом, приобретают все большее значение евангельские фундаменталистские истины начала ХХ века, которые с тех времен все более радикализовались. Протестантские проповедники, назначившие США благословенной Богом нацией, приводят к непосредственному использованию в рассуждениях и аналитике схем, скорее, присущих ветхозаветному Израилю, чем современной политике.

Идея «избранности» оказалась настолько заразной, что сумела увлечь за собой и некоторых католических функционеров, перешедших на язык протестантских фундаменталистов. Смычка, начавшаяся по вопросам противодействия абортам и однополым бракам, поддержки религиозного образования, переключилась на никогда не оставлявший часть религиозного общества фантом о построении теократического государства. Не сумев сойтись в рамках христианской любви, «экуменизм» постепенно превращается в парадоксальный «экуменизм ненависти», ненависти ко всем, кто не США.

Как ответит на этот вызов Ватикан, читайте в статье: Католики борются за душу Трампа. Протестанты озадачены

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные церковно-политическим проблемам.