Астана, 14 августа, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Судебный процесс над получившим прозвище «Крестный отец такфиризма» Абдухалилом Абдужаббаровым продолжается в Казахстане. Противоречивую ситуацию, сложившуюся вокруг этого процесса, рассматривает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Лязат Шибутова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Абдужаббаров, известный также как «шейх Халил», обвиняется в том, что он выступает против традиционного ислама. Отвечая на это обвинение, он ссылается на то, что законное определение «традиционности» или «нетрадиционности» того или иного направления ислама было закреплено лишь в 2011 году, а до того все течения считались вполне законными.

Обучение Абдужаббарова в Пакистане и по совместной казахско-кувейтской программе, которую и вменяют ему в вину, велось еще в те годы, когда никакого разделения не было и даже более того — действовал лозунг «Истинная религия — это религия арабов». Вот таким образом и происходила идеологическая интервенция разного рода экстремистских направлений, прикрывающихся своей якобы ортодоксальностью, в традиционное исламское общество Казахстана.

Примером экстремистских групп, которые зародились в те времена, до 2011 года, несть числа. Часть из этих групп печально прославилась тем, что вступили в экстремистские организации, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так что защита Абдужаббарова, делающего упор на недальновидность государственной религиозной политики в начале нулевых, имеет под собой основания.

Как же вылечить теперь болезнь экстремизма, поселившуюся в классическом исламе в пору государственной «вседозволенности»? Читайте в статье: Казахстанцы пополняют ряды экстремистов: виновато само государство?

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