Москва, 13 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. 13 августа на стадионе «РЖД Арена» команды «Локомотив» и «Тосно» сыграли матч 6-го тура РФПЛ. Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 0:2.

Andy03 Футбол

В начале второго тайма крайний защитник Евгений Черной, права на которого принадлежат «Зениту», открыл счет после ассиста Антона Заболотного — 0:1.

В компенсированное время Антон Заболотный забил второй гол в этой встрече — 0:2.

Статистика матча («Локомотив"/"Тосно»)

Удары 9/10

Удары в створ 4/5

Владение 48%/52%

Фолы 20/15

«Локомотив» опустился на 3-е место с 13-ю очками. «Тосно» поднялся на 12-ю строчку, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, Кверквеля, Феернандеш, Касаев, Тарасов, Денисов, Миранчук, Миранчук.

«Тосно»: Юрченко, Мухаметшин, Шахов, Дугалич, Чернов, Мелкадзе, Карницкий, Роша, Марков, Галиулин, Заболотный.

Главный арбитр матча: Сергей Куликов.

Предупреждения: Шахов — 34, Рыбус — 37, Мелкадзе — 38, Дугалич — 86.

Голы: Чернов 51 — 0:1, Заболотный 90+4 — 0:2.