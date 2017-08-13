Лондон, 13 августа, 2017, 19:14 — ИА Регнум. «Не проходит ни дня, чтобы Дональд Трамп не напомнил о своей профнепригоднгости на посту президента Америки, — пишут авторы редакционной статьи в The Observer, воскресной версии The Guardian. — Выступления главы Белого дома на прошлой неделе привели мир к познанию новых глубин иррациональности и неумелости, свойственных президенту, опустивших его рейтинг ниже нижнего предела. Прибавившиеся к резким заявлениям по Северной Корее реплики устрашения Венесуэлы усугубили и без того взрывоопасную ситуацию в мире».

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Трудно сказать, отмечает издание, есть ли в его словах далеко идущий расчет или они — свидетельство грубого просчета.

«Подстрекательские высказывания Трампа только на руку деспотическому режиму Ким Чен Ына, неоднократно рассказывавшему неправдоподобную историю о том, что США хотят уничтожить КНДР, — подчеркивает СМИ. — Кроме того, следует признать реплики хозяина Овального кабинета вдвойне глупыми, потому что, несмотря на всю напыщенность заявлений, за ними ничего нет: президента США не поддерживают в желании угрожать северокорейцам войной даже его ведущие помощники, такие как глава Пентагона Джеймс Мэттис, предупреждающий, что война будет «катастрофической по последствиям». Не на стороне Трампа и Конгресс, и мировая прогрессивная общественность, голосующая за разрешение кризиса мирным путем. Попытка смены режима в Пхеньяне обязательно ударит по Южной Корее, Японии и Китаю, а возможно, и еще по нескольким странам».

«Неустойчивые выходки Трампа — их нельзя назвать политикой — указывают на более глубокую проблему. Его нервные вспышки активности, и в частности его хвастовство в отношении непревзойденной военной мощи Америки, дают реальную причину для беспокойства. Давление российского скандала, рекордная непопулярность, законодательные унижения и постоянные битвы со СМИ доказывают, что у него не все в пордяке. Это не первый случай, когда мировой лидер начинает иностранный конфликт, чтобы отвлечь внимание от проблем, скопившихся дома», — констатируют аналитики, под «домом» понимая, разумеется, территорию США в целом.

По мнению The Observer, «прагматическое признание того, что Северная Корея теперь стала членом ядерного клуба, подобно США, является на сегодня единственно верным действием для Трампа. Именно с этой точки следует начать перестраивать международную стратегию создания ситуации прочного мира на Корейском полуострове. Бесполезно угрожать кому-то Армагеддоном — мир не достигается военными средствами. Но и санкциями США не стоит пытаться добиться этого в одиночку — у них нет для этого достаточной силы и влияния».

Один из самых трудных уроков XXI века который Трамп еще не усвоил, но который обязан будет заучить, это отказ США от мысли, что в мире все будет так, как они этого хотят. Добиться ядерного разоружения от Ким Чен Ына у них тоже не получится: северокорейский лидер слишком хорошо помнит, что произошло с Каддафи и Хусейном, чтобы согласиться на условия Штатов. Трампу следует прислушаться к советам Си Цзиньпина и Ангелы Меркель и сделать жест доброй воли — отменить ненужные провокационные военные маневры, запланированные на этот месяц. Ради всего корейского народа и населения всей планеты надо прекратить озвучивать военные пугалки и заняться поисками дипломатических контактов для урегулирования положения с помощью переговоров», — резюмирует издание.

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