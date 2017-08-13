Екатеринбург, 13 августа, 2017, 19:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге школа, которую посещают около 700 учащихся, оказалась под угрозой закрытия. Капитальный ремонт не производился с самой постройки здания, с начала 1960-х годов, теперь учить в этих стенах детей небезопасно, заявляют городские чиновники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Школа

Школа №84 находится в 19-м военном городке на улице Листопадной, 4. Она была открыта 1 сентября 1963 года. Сейчас в ней обучаются 696 детей и подростков. Примерно половина — дети военнослужащих. Здание, которое занимает образовательное учреждение, достаточно большое, состоит из двух корпусов. Кроме школы №84, на этих же площадях находится детская школа искусств №7.

Школа №84, как говорится на её официальном сайте, является центром единого воспитательно-образовательного комплекса военного городка. По сути, на её базе объединены все действующие на территории городка общественные организации и сформировано образовательное сообщество района.

В ближайшее время всё это может рухнуть. За более 50 лет без капитального ремонта здание пришло в негодность и его могут закрыть, а учащихся перевести в другие школы, за пределами военного городка.

Пока о своём беспокойстве заявляют в основном родители учеников. В конце минувшей недели они собрались возле входа в школу, чтобы обсудить ситуацию. Они в основной своей массе не горят желанием видеть своих детей переведёнными в другую школу. Впрочем, и то, что их ребёнок будет учиться в аварийном здании, вызывает у них беспокойство.

Обеспокоенность родителей разделяют и педагоги. А в городском департаменте образования, который является учредителем образовательного учреждения, заявляют, что рады бы капитально отремонтировать здание, да мешает Бюджетный кодекс России. Здание школы находится на балансе Министерства обороны России, и раз оно является собственником, то и капитальный ремонт здания нужно делать за его счёт. Впрочем, руководство департамента уже обращалось к военным с просьбой передать здание на баланс муниципалитета, но пока компромисса не достигнуто.

Получить комментарий в пресс-службе Центрального военного округа пока не удалось. Не прокомментировали ситуацию и в руководстве школы.

Отметим, официального решения по судьбе здания пока нет. На официальном сайте школы какие-либо сообщения о закрытии и о перераспределении учащихся по окрестным школам отсутствуют. Впрочем, уже в ближайшие дни станет точно известно, начнётся ли в школе №84 очередной учебный год или нет. Если комиссия по приёмке зданий к учебному году решит, что обучать детей здесь опасно, школу закроют. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

Добавим, в Екатеринбурге действуют 163 образовательные организации. В них обучаются 147 тыс. юных горожан. Как заявляют власти города, подготовка школ к новому учебному году идёт о графику.