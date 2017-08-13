Москва, 13 августа, 2017, 19:05 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о тайном ввозе в Российскую Федерацию вооружений из Ирана не соответствуют действительности. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью РИА «Новости».

Council.gov.ru Франц Клинцевич

"Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах, — сказал Клинцевич. — Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять».

При этом он добавил, что подготовка иранских специалистов, которая была предусмотрена контрактами на поставку техники, велась в полном соответствии с международными нормами.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники сообщила, что Иран якобы в нарушение резолюции СБ ООН переправил в РФ через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений.