Москва, 13 августа, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Рейсовый автобус загорелся в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

Mil.ru Пожаротушение

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, на Ореховом бульваре д. 53.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту возгорания и приступили к его тушению, — говорится в сообщении. — Пассажиры с водителем до прибытия подразделений эвакуировались самостоятельно в количестве 15 человек».

В пресс-службе добавили, что площадь пожара, ликвидированного в 15:40 мск, составила 20 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.