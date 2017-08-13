Вашингтон, 13 августа, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В Белом доме работают люди, которые стремятся «избавиться» от Дональда Трампа. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, ранее покинувший пост через 10 дней после назначения.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Что сейчас происходит в Вашингтоне: президент не является представителем политического истеблишмента, — сказал Скарамуччи. — Поэтому по какой-то причине люди приняли решение, что хотят избавиться от него».

31 июля текущего года газета The New York Times со ссылкой на источники близкие к администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп уволил с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

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