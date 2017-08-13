Стамбул, Турция, 13 августа, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Власти Турции надеются, что противостояние между США и КНДР не перерастет в «открытую фазу». Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Надеюсь, что ситуацию удастся урегулировать политическим путем», — отметил глава государства, комментируя напряженность вокруг ядерной программы КНДР.

Напомним, ранее Вашингтон и Пхеньян обменялись рядом угрожающих заявлений. Так, Центральное телеграфное агентство Кореи распространило заявление о том, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп в ответ на северокорейские угрозы заявил, что КНДР ждет «огонь и ярость», если угрозы Пхеньяна будут реализованы.

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