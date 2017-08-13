Берлин, 13 августа, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Высказывания президента США Дональда Трампа по КНДР являются «безответственными». Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Находясь в отпуске, Трамп как бы между прочим упоминает адский огонь и ярость, — сказал дипломат. — Признаюсь откровенно: подобная безответственность повергает в шок».

По его словам, «взывать к преисподней», сидя в собственном гольф-клубе, неправильная реакция.

При этом глава МИД Германии добавил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын несет основную ответственность за обострение кризиса в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп в ответ на северокорейские угрозы заявил, что КНДР ждет «огонь и ярость», если угрозы Пхеньяна будут реализованы.

При этом президент США подчеркнул, что если глава КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

Читайте также: Си Цзиньпин призвал Трампа к сдерженности в отношении КНДР

Читайте также: Трамп рассказал Макрону, что готов воевать с Северной Кореей