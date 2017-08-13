Одесса, Украина, 13 августа, 2017, 17:36 — ИА Регнум. «Марш равенства» представителей ЛГБТ-сообщества прошел в воскресенье, 13 августа, в Одессе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщили в областном отделе коммуникации полиции.

Fotostrana.ru Гей-парад на Украине

«Сотрудники полиции сопровождали участников марша (около 150 человек), которые прошлись шествием от Воронцовского дворца к памятнику Дюку, — говорится в сообщении полиции. — В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту «Марша равенства» и во избежание конфликтов и обеспечение безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции».

Отмечается, что во время мероприятия нарушений публичного порядка зафиксировано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2017 года украинскому ЛГБТ-сообществу удалось провести гей-парад в Киеве. По оценкам полиции, в «марше равенства» приняли участие всего около 3000 человек.

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