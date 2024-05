Лондон, 13 августа, 2017, 16:43 — ИА Регнум. «Дэвид Милибэнд — политик, который периодически любит называть себя «бывшим», но именно этим и демонстрирует, что он не прочь вернуться в «настоящие», если обнаружится подходящий пост, — отмечает корреспондент британской The Guardian Джейми Доуард. — Вот и сейчас он неспроста выступил со своим know how, заявив, что для окончательного определения условий выхода Соединенного Королевства из ЕС «нации надо объединиться и провести еще одно голосование, которое и решит окончательно будущее страны».

Интересно, что Милибэнду удалось сконструировать свое предложение таким образом, что формально в нем нет прямого заявления о необходимости проведения нового референдума по вопросу «разводиться ли с Евросоюзом», но фактически оно призывает именно к этому.

Экс-министр не считает необходимым создавать «партию брексита», куда вошли бы все сторонники выхода Великобритании из ЕС, вне зависимости от того, консерваторы они, лейбористы, юнионисты или состояли в какой-либо еще организации.

«Великобритании нужен консенсус действующих политических организаций, который выберет наилучшие условия для развода с Евросоюзом», — считает Милибэнд, по мнению которого сегодняшнее правительство Терезы Мэй очень похоже на правительство Дональда Трампа.

«То, что они делают, свидетельствует о нездоровье управляемых ими стран. Это какое-то трансатлантическое недомогание, выражающееся в политике, основанной не на том, кем вы являетесь, а на том, против кого и чего вы, — утверждает лейборист. — В Америке отказываются от Obamacare, не предложив сносной альтернативы этому. У нас решают, что должен быть выход, причем быстрый, а о том, чтобы как-то сохранить свое представительство в этом экономическом блоке — и речи нет. ЕС — это не просто группа стран-соседей. Это коалиция демократических государств, защищающих права человека, верховенство закона и нравственные ценности. Это не угроза Великобритании, а команда, в которой мы должны быть».

