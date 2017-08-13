Каир, 13 августа, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, принадлежащий египетской авиакомпании Egypt Air, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Каира. Об этом сообщают Вести.Ru.

Toolserver Самолет компании «Egypt Air» идет на посадку

«Лайнер авиакомпании Egypt Air следовал из Шарм-эш-Шейха в Неаполь, — говорится в сообщении. — Во время полета у туриста из Италии резко поднялось давление».

Мужчине пытались оказать помощь, используя находившиеся на борту медпрепараты, однако все усилия оказались безуспешны. Тогда командир экипажа принял решение посадить воздушное судно.

Бригада медиков, дежурившая аэропорту, оказала помощь туристу из Италии. Спустя 1,5 часа после экстренного приземления, воздушное судно вылетело в пункт назначения.