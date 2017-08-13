Берлин, 13 августа, 2017, 16:17 — ИА Регнум. «24 сентября электорат Германии придет на выборы, в которых нынешняя канцлер является безусловным фаворитом, — пишет берлинский корреспондент испанской El País Анна Карбахоса. — Меркель — главный претендент на занятие руководящего поста в государстве — может позволить себе обойтись «малой кровью» и использовать максимально звучные темы для агитации избирателей, продемонстрировав как бы недозавершенность своей работы, требующей продолжения. В течение четвертого срока».

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

Фрау канцлер предлагает автомобильной промышленности «восстановить репутацию, которая была уничтожена жульничанием производителей с уровнем выброса газов в атмосферу», отмечает журналистка, считающая, что это очень сильный пропагандистский ход — немецкий автопром обладает 800 000 только прямых рабочих мест, а какому еще количеству сотрудничающих с ним людей он еще дает заработать, и подсчитать невозможно.

«Социал-демократ Мартин Шульц, соперник Меркель, решивший сделать ставку на выпуск электромобилей, окажется в борьбе за голоса избирателей в явно проигрышной ситуации — эта «зеленая» идея может быть и прогрессивна, но пока она выглядит не более, чем мечтой, реализация которой состоится очень нескоро, — размышляет автор.

Слова действующего канцлера о том, что программе Шульца «не очень хорошо все продумано» — приговор сопернику, проигравшему выборы уже на старте, выраженный в мягкой дипломатичной форме. Хотя следует ожидать протестов со стороны природоохранных партий и организаций, борющихся за полный запрет дизеля, но вряд ли они серьезно повлияют на рейтинг Меркель, резюмирует журналистка.

Идея действующего германского лидера — фактический вызов Парижскому соглашению, но зато небьющийся козырь в игре на выборах.

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