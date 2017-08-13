Казахстан, 13 августа, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В Казахстане продолжается поиск нарушителей границы, напавших на пограничников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Shekaraknb.kz Пограничная служба РеспубликиКазахстан

12 августа в 20:00 наряд из двух человек заставы «Жасоркен» Таразского (бывш. Джамбульского) пограничного отряда заметил нескольких нарушителей границы, которые с казахстанской территории пытались перебраться на территорию Киргизии. Для этого они делали проход в заграждении.

Пограничники потребовали прекратить портить заграждение, в ответ нарушители на них напали — попытались избить и закидать камнями. Военнослужащие сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем два выстрела в нарушителей. В результате один из нападавших был ранен, его сообщники вместе с ним скрылись, направившись в сторону ближайшего села Жасоркен.

Позднее выяснилось, что раненый скончался — пуля прошла через голову. Его личность установлена — это житель села Жасоркен 1987 года рождения. Тело изъято для экспертизы. Поиск сообщников нападавшего продолжается. Сколько среди них окажется граждан Киргизии, а сколько Казахстана, неизвестно. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, что Пограничная служба Казахстана за первую половину 2017 года задержала 12 тысяч нарушителей границы.

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