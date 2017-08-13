Магас, 13 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, обстрелявших автомобиль сотрудника полиции. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

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Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 августа, в Назрановском районе.

«Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился 31-летний заместитель начальника батальона ППС Малгобекского МОВД Тамбиев», — сказал источник.

Отмечается, что сотрудник полиции, получивший пулевые ранения, скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск нападавших.