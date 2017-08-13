Тбилиси, 13 августа, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили не разговаривал с российскими телефонными хулиганами (пранкерами) Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) и не обсуждал с ними вопрос экстрадиции бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и бывшего гражданина Украины Михаила Саакашвили в его первоначальную родину. Такое заявление выпустила пресс-служба МВД Грузии.

Mark Nakoykher Пранкер Лексус

Напомним, сегодня Вован и Лексус сообщили, что им удалось разыграть министра внутренних дел Грузии.

Хулиганы представились министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и сообщили, что Киев якобы готов выдать Грузии Саакашвили, как только он окажется на украинской территории.

Напомним, официальный Тбилиси ранее посылал запрос Украине с просьбой выдать Саакашвили, когда он ещё был гражданином этой страны. Киев тогда отказался. Также Грузия просила Польшу установить точное местонахождение Саакашвили, когда он приезжал в Варшаву уже после того, как был лишен гражданства Украины.

Однако, ответ Мгебришвили оказался крайне неожиданным.

«Представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Рассказали, что на Украину прибывает Саакашвили, и мы готовы выдать его Тбилиси», — рассказывает Лексус.

По его словам, глава МВД Грузии в «крепких выражениях» открестился от возвращения бывшего президента.

«Этот человек нам здесь… не нужен. Он авантюрами занимается и больше ничем!» — цитирует Мгебришвили телефонный хулиган.

Более того, глава грузинского МВД заявил, что уже посоветовался по этому вопросу с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, который попросил не высылать им Саакашвили.