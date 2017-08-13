Лондон, 13 августа, 2017, 14:33 — ИА Регнум. «Во втором квартале текущего года восстановление российской экономики шло оживленными темпами — если они не снизятся, по итогам года ВВП РФ увеличится на 2,5% по сравнению с результатом 2016, — подсчитывают специалисты издания. — Однако поддержание заданного ритма, а тем более ускорение его невозможно без западных инвестиций».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По мнению ведущей британской деловой газеты, «новые санкции могут напугать иностранных инвесторов, которые только-только начали отходить от обамовской политики воспрепятствования вложениям в российскую экономику. Американский минфин должен в начале следующего года будет выступить с оценкой результатов действия наложенных ограничений и с перспективами, которые он видит в случае введения санкций против российского суверенного долга».

По мнению анонимного высокопоставленного сотрудника одного из американских банков «полное прекращение иностранного доступа к российскому суверенному долгу стало бы для России катастрофой — особенно с учетом растущего иностранного присутствия на российском рынке облигаций», однако такое решение маловероятно, поскольку едва ли не в первую очередь бьет по интересам самих США.

Аналитики издания сходятся во мнении, что «санкции десятилетиями будут ослаблять российскую экономику, как это делала поправка Джексона-Вэника к Закону о торговле 1974 года, в течение 38 лет не подпускавшая СССР к режиму наибольшего благоприятствования в ведении коммерции с США».

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