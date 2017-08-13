Берлин, 13 августа, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung удивилась «быстрому росту» российской экономики в условиях санкций и падения нефтяных цен. Соответствующая статья в издании со ссылкой на данные Росстата, была опубликована сегодня, 13 августа.

Рост экономики

Согласно этим данным, показатели российских производственных секторов во втором квартале 2017 года выросли на 2,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Германское издание считает, что это хорошие показатели для российской экономики в условиях санкций и падения цен на нефть.

При этом Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что российское сельское хозяйство не смогло восстановиться после введения ограничительных мер в отношении России.

По мнению экспертов издания, Российская Федерация получит полную экономическую независимость от других стран в тот момент, когда и промышленность, и сельское хозяйство восстановятся в полном объеме.

Напомним, по прогнозу Международного валютного фонда, рост экономики России в 2017 году составит 1,4%. ВВП, а в 2018 году также вырастет, по мнению фонда, на 1,4%.