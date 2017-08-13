Мадрид, 13 августа, 2017, 13:46 — ИА Регнум. «Несмотря на то, что большинство стран, входящих в Организацию Американских Государств, как минимум не в восторге от политики, проводимой властями Венесуэлы, инициативу лидера США применить военную силу по отношению к Каракасу они не поддерживают, — анализируют ситуацию латиноамериканские корреспонденты испанской El País.

Martin Baran Штаб-квартира ОАГ

«Первым отрицательно оценившим идею Трампа было правительство Колумбии, страны, наиболее агрессивно настроенной против Мадуро, — сообщает Анна Маркос из Боготы. — Правительство Хуана Мануэля Сантоса, впрочем, в своем заявлении не делает никаких ссылок на Трампа, помня о том, что вице-президент Майкл Пенс в воскресенье начинает поездку по Латинской Америке и в Картахене должен встретиться с главой Колумбии. В заявлении высшего органа исполнительной власти страны говорится о неприятии сформированной Мадуро Конституционной Ассамблеи, но речь идет при этом о необходимости решения вопросов мирным путем».

В том же духе выдержана и декларация мексиканского руководства, информирует корреспондент в Мехико Хавьер Лафуэнте, напоминая, что президента Мексики Энрике Пенья Ньето лидер Венесуэлы «ругал, не сдерживая себя в дипломатических рамках».

«Страны МЕРКОСУР: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, — недавно заблокировавшие деятельность Венесуэлы в этой организации, выразили несогласие и даже порицание «завуалированной угрозы со стороны Вашингтона», — утверждает Жозе Эрмида из Сан-Пауло. — Страны МЕРКОСУР подчеркивают, что будут «индивидуально и коллективно проводить политику мирного давления на Мадуро, считая «демократию единственно приемлемой формой правления в регионе».

Эксперты затрудняются с ответом на вопрос, чего в отказах латиноамериканцев больше — приверженности демократическим и правовым мирным методам решения конфликтов или нелюбви лично к Трампу.

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