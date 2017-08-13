Деревня Алабино, Московская область, 13 августа, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Отечественные военнослужащие победили в финальном заезде третьих Международных армейских игр — 2017, завершившихся 12 августа в подмосковном Алабино. Награду победителям вручал министр обороны России Сергей Шойгу. Он вручил кубок команде России и объявил третьи Армейские международные игры закрытыми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экипаж российской команды после завершения соревнования по «Танковому биатлону-2017»

Дарья Антонова ИА REGNUM «Танковый биатлон-2017»

«Российские военнослужащие победили в финальном заезде «Танкового биатлона» с общим временем 1 час 30 минут 43 секунды. На втором месте — команда Казахстана с результатом 1 час 45 минут 41 секунда», — сообщили в Минобороны.

Третье место заняла команда Китая, завершившая за 1 час 46 минут и 50 секунд. Замкнули четверку лидеров танкисты из Белоруссии, преодолевшие дистанцию за 1 час 48 минут и 40 секунд.

Соревнования также проводились по номинациям «Суровый натиск», «Снайперский рубеж», «Авиадартс», «Десантный взвод».

Напомним, 12 августа завершились Армейские международные игры «АрМИ-2017». Испытания проходили 29 июля по 12 августа в подмосковном полигоне Алабино. Участие принимали 28 стран, еще 7 государств были в Игре наблюдателей. Накануне в подмосковном Алабино состоялось торжественное закрытие Международных армейских игр 2017.