Мадрид, 13 августа, 2017, 12:23 — ИА Регнум. «Дональд Трамп прекрасно понимает, что решение северокорейской проблемы во многом зависит от Китая. Вчера американский президент в телефонном разговоре с лидером Поднебесной выслушал от последнего совет «сбросить обороты» и поискать возможность договориться с КНДР об умиротворении конфликта, — пишет на страницах испанской АВС ее нью-йоркский корреспондент Хавьер Ансорена. — Поздним вечером субботы (в Европе уже наступало воскресенье) стало понятно, что к рекомендациям Си Цзиньпина он и не думал отнестись со всей серьезностью».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

По мнению журналиста, «Трамп не намерен разряжать напряженность, а настроен усилить давление на Китай, как государство, контролирующее львиную долю внешнеторговой деятельности Северной Кореи».

Ансорена уверен, что «производство расследования случаев нарушения КНР прав интеллектуальной собственности США, осуществленное торговым представителем Робертом Лайтхайзером, есть слегка завуалированная форма давления на Китай за то, что тот не стремится обуздать КНДР. Объявление результатов расследования может закончиться введением санкций Вашингтона в отношении Пекина. Поначалу это выразится в повышении таможенных пошлин на китайскую продукцию, а если в Поднебесной намек не поймут, последуют и другие меры. Обе основные партии в Конгрессе поддерживают этот план».

Расследование случаев нарушения прав интеллектуальной собственности США и наказания за это идеально вписывается в провозглашенную Трампом накануне выборов программу протекционизма американской продукции, которая фактически идет вразрез с принципами ВТО, но теперь имеет веские основания к применению — цель «обуздать агрессора» должна выглядеть смягчающим вину США фактором.

«Апрельская встреча Си Цзиньпина с Дональдом Трампом во флоридской резиденции Маар-а-Лаго завершилась на оптимистической ноте. Американский лидер отметил, что «многие из больших проблем исчезают». Однако теперь речи Трампа звучат по-другому: «Наши глупые лидеры прошлого позволяли китайцам зарабатывать миллиарды долларов на торговле (товарами, произведенными по нашим технологиям), а они теперь не хотят даже пальцем пошевелить, чтобы сделать что-то для нас, прижав Северную Корею. Одни разговоры. Мы не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!»

Корреспондент подчеркивает, что «Пекин обещал не вступаться за КНДР, если та выстрелит первой. Однако, если нападет Вашингтон, Китай встанет на защиту Пхеньяна».

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