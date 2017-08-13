* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 13 августа, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сирийская правительственная армия при поддержке Вооружённых сил России развивает серьезные успехи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Шойгу заявил накануне, 12 августа, в интервью телеканалу «Россия 1».

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Шойгу подчеркнул, что только за два последних месяца, сирийское правительство увеличило подконтрольную ему территорию в 2,5 раза.

«За последние два месяца освобождена территория большая, чем была на момент под контролем сирийского правительства, большая, чем была на момент вхождения туда, то есть фактически мы сделали ее в 2,5 раза больше, чем была до этого. Я имею в виду, сирийская армия при нашей поддержке», — сказал глава российского военного ведомства.

Борьба против террористов продолжается и все больше сил вовлекаются в неё, констатировал Шойгу.

«Сегодня уже мы можем говорить о том, что все нацелены и настроены на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул министр.