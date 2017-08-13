Ростов, Ярославская область, 13 августа, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Ростовском районе, в результате которого погибли четыре человека, трое детей доставлены в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП погибли четыре человека

12 августа в 20.12 на 216 км федеральной трассы «Холмогоры» в Ростовском районе недалеко от деревни Новоселки столкнулись две иномарки.

По предварительной информации, 37-летняя жительница Ростова за рулем «Ниссан Ноут» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Хонда Джаз» под управлением 33-летнего жителя Московской области.

В результате страшного удара оба водителя и 35-летняя пассажирка «Ниссан Ноут» получили смертельные травмы и скончались на месте ДТП.

Пассажирка «Хонда Джаз», девочка 5 лет, cкончалась в больнице.

Как сообщают в УМВД России по Ярославской области, в больницу доставлены 6-летний мальчик, житель Московской области, находившийся в салоне «Хонда Джаз», и пассажиры автомашины «Ниссан Ноут» — 5-летний мальчик и 10-летняя девочка, жители Ростова.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.