Якутск, 13 августа, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Якутии произошел сбой в сети электроснабжения. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба ситуационно-аналитического центра Министерства топлива и энергетики России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без электричества

Сообщается, что в 2:23 по местному времени сработала автоматическая защита на высоковольтной линии 11 кВ «Чурапча — Хандыга», что привело к отключению линии. Подраделения энергетиков начали аварийно-восстановительные работы.

Авария на линии затронула только бытовых потребителей и никак не повлияла на работу промышленного сектора. Электроэнергии недополучено на величину 5 МВт.

В итоге без электроснабжения остались более 20 тысяч человек.