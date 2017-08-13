Вашингтон, 13 августа, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в США предостерегло граждан России, находящихся в Америке, от поездок в город Шарлотсвилл в штате Вирджиния, где накануне произошли гражданские столкновения, приведшие к жертвам. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба российской дипломатической миссии.

Bobak Ha'Eri Шарлотсвилл

«В связи с объявленным властями режимом ЧП в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в этот город до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП», — сказано в сообщении.

Напомним, в Шарлотсвилле не утихают беспорядки, связанные со сносом памятника генералу Роберту Ли, который был командующим войсками Конфедерации в годы Гражданской войны в США.

Ультраправые пытаются отстоять памятник, их противники требуют немедленного сноса. 12 августа ультраправые прошли по Шарлотсвиллу факельным шествием. Произошли столкновения, в результате которых погибли три человека, пострадали 35.