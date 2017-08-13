Guardian: Правительство Тэтчер планировало нажиться на войне в Заливе
Лондон, 13 августа, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Британское правительство времён Маргарет Тэтчер рассматривало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году, как «беспрецедентную возможность» нажиться на продаже оружия странам Персидского залива. Об этом сегодня, 13 августа, пишет газета Guardian со ссылкой на рассекреченные документы Национального архива.
Сообщается, что в числе обнародованных документов находятся конфиденциальные отчеты о поездке по странам Персидского залива министра по военным закупкам Алана Кларка. Отчеты адресованы премьер-министру Маргарет Тэтчер. Издание указывает, что правительстве Тэтчер пыталось получить максимальную выгоду от войны и взрастить прочные отношения со странами залива, которые, собственно, продолжаются до сих пор.
9 августа 1990 года Кларк пишет Тэтчер о том, что ответ США и их союзников на вторжение Ирака в Кувейт был вполне ожидаемым и это дало «беспрецедентную возможность» для Управления экспортных поставок министерства обороны страны (DESO).
«Какую бы политику развертывания мы ни приняли, это беспрецедентная возможность для DESO», — сказано в депеше Кларка.
В другом письме Кларк просит Тэтчер увеличить объемы продаж оружия.
«Я составил список текущих планов по оборонным продажам на начало кризиса. Сейчас их стоит продвинуть и увеличить их объем».
Также рассекреченные документы свидетельствуют, что Кларк во время встреч с эмиром Катара и министром обороны Бахрейна продвигал продажу британского оружия. В других отчётах он называет Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию потенциальными покупателями.