Лондон, 13 августа, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Британское правительство времён Маргарет Тэтчер рассматривало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году, как «беспрецедентную возможность» нажиться на продаже оружия странам Персидского залива. Об этом сегодня, 13 августа, пишет газета Guardian со ссылкой на рассекреченные документы Национального архива.

U.S. Department of Defense Британский солдат в Ираке. 1991

Сообщается, что в числе обнародованных документов находятся конфиденциальные отчеты о поездке по странам Персидского залива министра по военным закупкам Алана Кларка. Отчеты адресованы премьер-министру Маргарет Тэтчер. Издание указывает, что правительстве Тэтчер пыталось получить максимальную выгоду от войны и взрастить прочные отношения со странами залива, которые, собственно, продолжаются до сих пор.

9 августа 1990 года Кларк пишет Тэтчер о том, что ответ США и их союзников на вторжение Ирака в Кувейт был вполне ожидаемым и это дало «беспрецедентную возможность» для Управления экспортных поставок министерства обороны страны (DESO).

«Какую бы политику развертывания мы ни приняли, это беспрецедентная возможность для DESO», — сказано в депеше Кларка.

В другом письме Кларк просит Тэтчер увеличить объемы продаж оружия.

«Я составил список текущих планов по оборонным продажам на начало кризиса. Сейчас их стоит продвинуть и увеличить их объем».

Также рассекреченные документы свидетельствуют, что Кларк во время встреч с эмиром Катара и министром обороны Бахрейна продвигал продажу британского оружия. В других отчётах он называет Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию потенциальными покупателями.