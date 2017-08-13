Шарлотсвилл, США, 13 августа, 2017, 08:42 — ИА Регнум. В США демонтируют два памятника конфедератам из-за беспорядков и столкновений ультраправых активистов и их противников в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). Об этом накануне, 12 августа, сообщают американские СМИ.

Джулиан Скотт. Сдача в плен cолдата Конфедерации. 1873

Сообщается, что памятники, установленные в честь героев Конфедерации, будут снесены в городе Лексингтон (штат Кентукки). Соответствующее заявление уже сделал мэр города Джим Грей.

«Я принимаю меры с тем, чтобы переместить статуи конфедератов в историческое здание суда», — заявил Грэй.

Мэр пояснил, что уже 15 августа он попросит городской совет направить соответствующее прошение в комиссию по сохранению памятников истории в Кентукки.

«Трагические события в Шарлотсвилле привели к тому, что я выступил с этим заявлением раньше, я собирался сделать его на следующей неделе», — пояснил свое решение градоначальник.

Напомним, накануне в городе Шарлотсвилл произошли столкновения между ультраправыми и их противниками. По данным полиции, в ходе столкновений погибли три человека, пострадали 35.