Москва, 13 августа, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Самая популярная в мире криптовалюта — Bitcoin 13 августа снова обновила исторический максимум своего курса и достигла $4020,22 за штуку. Общая капитализация Bitcoin составляет $66,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.com.

Bitcoin

За последние 24 часа Bitcoin (ВТС) подорожал аж на 10,52% — до $4020,22. А вот другой Bitcoin Cash (BCH), наоборот, подешевел на 4,34%, до $299,36.

Дело в том, что 1 августа Bitcoin разделился на две самостоятельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Причина в том, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением.

Сейчас на рынке криптовалют первое место занимает Bitcoin (BTC), который достиг капитализации $66,348 млрд. На втором — Ethereum с капитализацией более $28 млрд и стоимостью $299,23 за единицу. На третьем месте находится криптовалюта Ripple, капитализация которой составляет более $6,3 млрд, а стоимость — $0,17 за штуку.

Стоит отметить, что в последнее время в России и мире наблюдается рост интереса к криптовалютам. В 2017 году стоимость самой известной криптовалюты — Bitcoin неоднократно обновляла исторические максимумы.