Лондон, 13 августа, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике стала двукратной чемпионкой мира. Соревнования по прыжкам в высоту завершились накануне, 12 августа, в Лондоне.

Vladas Lasitskas Мария Ласицкене

Ласицкене с первой попытки преодолела планку на высоте 2,03 метра и завоевала золотую медаль. Второе место заняла украинская прыгунья Юлия Левченко (2,01), третье — прыгунья из Польши Камила Лицвенко (1,99).

Стоит отметить, что из-за дискриминационных действий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) все российские легкоатлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом.

Ласицкене уже поздравила бывшая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева и вице-премьер Виталий Мутко.

Исинбаева назвала победу Ласицкене «уверенной и хладнокровной».

«Очень уверенно и хладнокровно победила! Молодец! Поздравляю! Умница», — написала она в своём Instagram.

Мутко назвал победу Ласицкене «закономерной».

Стоит отметить, что Ласицкене выиграла уже 16-й турнир в этом сезоне.