Вашингтон, 13 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп заявил Макрону, что США всеми силами пытаются «прекратить северокорейскую ядерную угрозу» и не остановятся не перед чем, для достижения этой цели.

«Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер для достижения этой цели», — сказано в сообщении Белого дома.

Также Трамп отметил, что Западу необходимо противостоять все более опасной ситуации, связанной с дестабилизирующими действиями Пхеньяна.

Напомним, Корейская Народно-Демократическая Республика, игнорируя все санкции по линии Организации Объединённых Наций, продолжает планомерные ядерные и баллистические испытания.

За последнюю неделю Вашингтон и Пхеньян обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи распространило заявление о том, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по американским военным базам на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Базы на Гуаме — один из ключевых элементов проецирования американской военно-политической мощи в Азии. На Гуаме находятся подразделения стратегической авиации ВВС США, которые в случае начала глобального конфликта должны нанести ядерные удары по России и Китаю.

Президент США Дональд Трамп в ответ на северокорейские угрозы заявил, что КНДР ждёт «огонь и ярость», если угрозы Пхеньяна будут реализованы. При этом американский лидер подчеркнул, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

Накануне стало известно, что в Вооружённые силы Северной Кореи всего за три дня вступили 3,5 млн человек.