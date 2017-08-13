Тбилиси, 13 августа, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Телефонные хулиганы по кличке Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) после того, как разыграли бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и бывшего гражданина Украины Михаила Саакашвили, решили узнать его дальнейшую судьбу и позвонили министру внутренних дел Грузии Георгию Мгебришвили. Об этом накануне, 13 августа, пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Хулиганы представились министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и сообщили, что Киев якобы готов выдать Грузии Саакашвили, как только он окажется на украинской территории.

Напомним, официальный Тбилиси ранее посылал запрос Украине с просьбой выдать Саакашвили, когда он ещё был гражданином этой страны. Киев тогда отказался. Также Грузия просила Польшу установить точное местонахождение Саакашвили, когда он приезжал в Варшаву уже после того, как был лишен гражданства Украины.

Однако, ответ Мгебришвили оказался крайне неожиданным.

«Представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Рассказали, что на Украину прибывает Саакашвили, и мы готовы выдать его Тбилиси», — рассказывает Лексус.

По его словам, глава МВД Грузии в «крепких выражениях» открестился от возвращения бывшего президента.

«Этот человек нам здесь… не нужен. Он авантюрами занимается и больше ничем!» — цитирует Мгебришвили телефонный хулиган.

Более того, глава грузинского МВД заявил, что уже посоветовался по этому вопросу с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, который попросил не высылать им Саакашвили.