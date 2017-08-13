Лондон, 13 августа, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд и министр торговли ЛиамФокс подтвердили информацию о выходе страны из Европейского союза и европейского единого рынка, заявив о необходимости переходного периода, который завершится к марту 2019 года. Совместное заявление глав британских ведомств опубликовала 12 августа газета Sunday Telegraph.

Rlevente Выход Великобритании из ЕС

Высказывания министров подтвердили информацию о том, что в правительстве Терезы Мэй будут настаивать на переходном периоде процедуры выхода из ЕС.

«Мы выйдем из таможенного союза и будем свободны вести переговоры о лучших торговых сделках по всему миру в качестве независимой, открытой, торговой нации», - заявил Хаммод.

Напомним, министр финансов Великобритании с июня 2016 года выступает за как можно более плавный выход из Евросоюза, какой, по его мнению, соответствует экономическим интересам страны. Между тем Фокс считает более целесообразным и другой подход, подразумевающий более быстрый разрыв торговых отношений между двумя странами.

Видимо, сторонам удалось, наконец, договорится.

«Нам обоим ясно, что в этот (переходный — прим. ИА REGNUM ) период Соединенное Королевство будет находиться за пределами общего рынка, за пределами таможенного союза и будет «третьей страной», не являющейся стороной в договорах ЕС», - говорится в совместном заявлении чиновников.

В то же время, подчеркивают Хаммонд и Фокс, границы в этот период должны действовать гладко, купленные в интернете товары должны пересекать границы, которые в целом должны быть прозрачны для бизнеса.