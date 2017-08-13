Шарлотсвилл, США, 13 августа, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Полиция американского города Шарлотсвилля выдвинула официальные обвинения в отношении ранее задержанного водителя , раздавившего около двух десятков участников акции протеста. Об этом 13 августа сообщает корреспондент телеканала NBC29 на своем аккаунте в сети Twitter.

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Сообщается, что в отношении 20-летнего Джеймса Алекса Филдса — младшего полицейскими были выдвинуты обвинения в убийстве, умышленном нанесении повреждений и наезде на толпу. Злоумышленник прибыл из штата Огайо.

Сообщается также, что в ходе протестов в городе было адресовано еще трое человек. Все они были участниками митинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в городе Шарлотсвилле, штат Вирджиния, прошли митинги ультраправых организаций. В городе также собрались их противники: в ряде случаев дело дошло до столкновений.

В одну из групп протестующих и врезался Джеймс Филдс — младший. Протаранив толпу на высокой скорости, он сразу же резко сдал назад, покалечив еще несколько бросившихся к автомобилю протестантов.

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Во время проходящих в городе столкновений погибли еще двое. Жертвами крушения осуществляющего мониторинг акций протеста полицейского вертолета стали два сотрудника полиции.