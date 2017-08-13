Ранчи, Индия, 13 августа, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Державшего в страхе жителей двух индийских штатов, нападавшего на людей агрессивного слона выследила и застрелила специально нанятая команда охотников. Об этом 13 августа сообщает The Indian Express.

Mister-E Слон

Сообщается, что дикое животное вело себя крайне агрессивно на протяжении ряда месяцев. Так, в марте он растоптал четырех человек в восточном индийском штате Бихара, после чего отправился в соседний штат Джаркханд, где стал причиной смерти еще одиннадцати человек.

Опасаясь слона-убийцу, местные жители вынуждены были покинуть свои деревни и укрыться в холмистых лесах штата.

Согласно приказу властей, была создана группа по поиску и ликвидации опасного животного. Команде из 50 человек удалось выследить слона в сложных условиях густых лесов, осложнявшихся затяжными дождями: в пятницу вечером, 11 августа, убийца был обнаружен и застрелен.

«К сожалению, нам пришлось убить слона. Мы были вынуждены издать соответствующий приказ, поскольку в регионе царили разрушение и хаос. Жители деревни вздохнули с облегчением», — заявил главный лесничий Лал Ратнакар Сингх.

По данным охотников, были приложены все усилия для избежания мучительной смерти для животного: слон был убит двумя выстрелами в лоб. Животное было похоронено там же в лесу в субботу, 12 августа.

Нападение диких слонов — не редкость в Индии. Согласно отчетам правительства, ежегодно под копытами этих млекопитающих погибают около 300 человек.