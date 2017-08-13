Кветта, Пакистан, 13 августа, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Жертвами взрыва в районе переполненного рынка столицы пакистанского Белуджистана города Кветты стали по меньшей мере 15 человек. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает 12 августа агентство Reuters.

Army.mil Военнослужащие армии Пакистана

Как сообщил министр внутренних дел провинции Сарфраз Бугти, под удар террористов попал военный патруль, и, вероятно, именно он и был целью теракта.

Согласно первоначальным сведениям, террорист на мотоцикле со взрывчаткой атаковал военную машину, в результате чего погибли не менее 15 человек. Семеро из них были мирными жителями.

Инцидент прокомментировал генерал армии Камар Джаред Баджва, по мнению которого подобными действиями террористы пытаются сорвать намеченные на понедельник, 14 августа празднования 70-летия независимости от Великобритании.

В свою очередь, ближневосточное представительство террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за произошедшее, отметив при этом, что жертвами атаки стали 17 человек.