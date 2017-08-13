Калининград, 13 августа, 2017, 03:19 — ИА Регнум. По подозрению в телефонном терроризме задержан житель Калининграда. Полицейские подозревают мужчину в ложном вызове полицейских к якобы заминированному аэропорту, сообщает RT со ссылкой на сообщение пресс-службы управления МВД по Калининградской области.

George Hodan Арест

Сообщается, что задержанный 42-летний мужчина подозревается в совершении анонимного звонка с сообщением о подозрительном предмете в аэропорту Храброво, после получения которого к месту предполагаемого нахождения взрывного устройства выехала оперативная группа саперов с кинологами.

По данным полицейских, подозреваемый находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, после получения ложного вызова из здания аэропорта Калининграда и уже подготовленных к вылету пяти лайнеров были эвакуированы более тысячи человек: пассажиров и сотрудников, в результате чего работа воздушной гавани была приостановлена на несколько часов.

После проведенной в здании аэровокзала и на борту готовых к вылету самолетов проверки никакой бомбы обнаружено не было. Вскоре аэропорт вернулся к обычному режиму работы. Все эвакуированные пассажиры, вынуждены были пройти повторный досмотр.