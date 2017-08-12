Москва, 13 августа, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Автомобильная авария с участием шести транспортных средств произошла на северо-западе Москвы в районе Митино. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД сообщило 13 августа Агентство городских новостей «Москва».

Imbecillsallad Авария

Сообщается, что масштабное ДТП произошло на пересечении улицы Муравской и Пятницкого шоссе. В аварию попали шесть легковых автомобилей.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

В настоящее время на место события прибыли оперативные службы. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.