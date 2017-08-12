Москва, 13 августа, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Безнравственными и антиисторическими назвал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, возложившего на Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны. Об этом 12 августа сообщает Russia Today.

Гиена

Заявление главы польского МИДа о том, что «Советский Союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны», напав вместе с Германией на Польшу, российский сенатор считает не соответствующим ни исторической правде, ни нравственным нормам.

«Это безнравственно, безответственно и антиисторически», — заявил Косачёв и предложил Варшаве прекратить «переваливать с больной головы на здоровую».

Сенатор напомнил о том, что Польша представляла в первой половине 1930-х годов Германию в Лиге наций, И хотя представители Варшавы формально не принимали участия в Мюнхенском сговоре, тем не менее Польша насильственно присоединила к себе значительную часть Чехословакии.

По мнению члена Совфеда, комментарий, сделанный польским министром, не уникален, и в последнее время в некоторых странах, не имеющих собственной истории борьбы с нацизмом, принято «выдумывать более красивую историю Второй мировой войны».

России необходимо продумать ответные действия подобным попыткам, поскольку вряд ли они прекратятся.

«Противодействовать этому можно, только продолжая вкладывать собственные материальные и интеллектуальные ресурсы, чтобы раз за разом отстаивать объективную правду истории — а она совершенно точно на нашей стороне, на стороне нашего народа и всех других народов, которые воевали с гитлеровским нацизмом в годы Второй мировой войны», — заявил российский сенатор.

Как сообщалось ранее, заявление Ващиковского стало ответом на данное изданию Rzeczpospolita интервью российского посла в Варшаве Сергея Андреева, прокомментировавшего ведущуюся в стране войну с памятниками советским солдатам и заявившего о том, при освобождении Польши «погибло больше наших солдат, нежели в Германии и во всех других европейских странах, вместе взятых».