Вашингтон, 13 августа, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Врезавшийся в толпу протестующих в американском городе Шарлотсвилле, штат Вирджиния, действовал преднамеренно. Его действия окружным прокурором были квалифицированы как умышленное убийство, сообщает 12 августа телеканал NBC29.

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На распространенном The Washington Post видео, записанном очевидцами трагедии, видно, как серый автомобиль с ускорением врезается в толпу протестующих, в разные стороны от машины отлетают люди. Через мгновение автомобиль окружают вооруженные палками и другими подручными средствами протестующие, но водитель сдает назад на высокой скорости, в результате чего увечья получили еще несколько человек.

По данным медиков, с места трагедии в больницу было доставлено 20 человек, один из которых вскоре скончался.

В Шарлотсвилле в субботу, 12 августа, проходят акции крайне правых группировок. В центре города прошли столкновения между митингующими и их противниками. Противоборствующие стороны бросали друг в друга камни и бутылки с химическими веществами. Полиция вынуждена была оцепить центр города в связи с возможной эскалацией конфликтов.

Незадолго до 11:00 в городе было объявлено чрезвычайное положение. Представители местной власти неоднократно призывали местных жителей прекратить насилие.